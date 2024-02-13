Turistleri taşıyan midibüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bursa'da turistleri taşıyan yolcu midibüsünün direğe çarpmasıyla 10 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın büyüklüğünü ise ortaya çıkan görüntüler gözler önüne serdi.
OLAY YERİ CAN PAZARINA DÖNDÜ
Kaza sonrası olay yeri can pazarına dönerken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.
KAZA ANINA AİT YENİ GÜVENLİK KAMERASI VE YARALILARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kaza anı çevrede bulunan petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken olaydan sonra yaralıların can pazarı görüntüleri ortaya çıktı. Benzin istasyonu ve çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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