Tuzla Gölü'nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video
Kayseri'de bulunan Palas Tuzla Gölü'nde sıcak havaların etkisiyle gölün büyük bir bölümünde su buharlaşırken, geriye tuz kaldı. Bozkırın ortasında kalan beyaz gölde, görsel şölen oluştu.
Tarihi İpek Yolu üzerinde de yer alan gölde oluşan kartpostallık görüntülerde dron ile görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:49
Tuzla Gölü'nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 05.08.2023 | 09:53
03:48
04:26
01:02
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 05.08.2023 | 09:39
04:02
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 05.08.2023 | 09:22
01:08
00:15
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
00:20
Mersin'de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 05.08.2023 | 01:23
01:13
Sokak ortasında bıçaklandı | Video 04.08.2023 | 22:32
01:10
01:52
Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar | Video 04.08.2023 | 16:41
03:16
Sokak ortasında metrelerce sürükledi, sopayla öldüresiye dövdü | Video 04.08.2023 | 15:47
01:53
Pendik'te vahşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti | Video 04.08.2023 | 16:09
00:39
Alacak meselesi tartışmasında kuzenini vurdu, tutuklandı | Video 04.08.2023 | 16:01
00:17
Feke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Video 04.08.2023 | 16:00
01:50
Hızını alamadı kırmızı ışıkta bekleyen araçlara böyle çarptı! | Video 04.08.2023 | 15:37
01:28
Çöp döküm sahasında çıkan yangın 2,5 saat sonra söndürüldü | Video 04.08.2023 | 15:35
00:53
00:58
Birçok ilçede motosiklet çalan şahıslar Bolvadin’de yakalandı | Video 04.08.2023 | 15:17
03:58
İstanbul'da Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini sürdürüyor | Video 04.08.2023 | 15:08