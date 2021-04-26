Video Yaşam Ünlü sunucu Müge Anlı'dan şarkıcıları kıskandıran yorum | Video

Ünlü sunucu Müge Anlı'dan şarkıcıları kıskandıran yorum | Video

Ünlü sunucu Müge Anlı'dan şarkıcıları kıskandıran yorum | Video
26.04.2021 | 18:46

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Ünlü sunucu Müge Anlı'dan şarkıcıları kıskandıran yorum | Video 00:46
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Ünlü sunucu Müge Anlı, Ekranların en çok sevilen sunucusu Müge Anlı instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Anlı geçtiğimiz günlerde Muazze Abacıdan ''Vurgun'' isimli parçayı seslendirip değme sanatçılar taş çıkartmıştı. İşindeki başarısı kadar sesiyle de çok beğenilen sunucu ''Madem “Başka yok mu?” diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe’den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin'' diyerek 'Çabuk olalım Aşkım' adlı parçayı seslendirdi. Anlı'nın bu paylaşımınn altına, ''Nur Viral, Nilgün Belgün, Suzan Kardeş ve Zahide Yetiş'' gibi ünlü isimler yorum yağdırdı. İşte Müge Anlı'nın aşka geldiği o anlar...

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