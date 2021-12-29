Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu vefat etmişti! İzzet Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
01:40
Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı | Video 29.12.2021 | 22:16
00:18
Covid-19 aşısı olmamak için ağaca tırmandı | Video 29.12.2021 | 21:03
00:48
Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler... | Video 29.12.2021 | 20:59
00:06
Rezidansta korkutan yangın | Video 29.12.2021 | 17:56
01:35
Karaman'da soğuk hava deposunda tartışma sonrası bıçaklı kavga! | Video 29.12.2021 | 16:37
02:31
TEM’de can pazarı: 8 yaralı | Video 29.12.2021 | 16:13
00:06
09:23
01:22
Viteste kalan traktör dereye uçtu | Video 29.12.2021 | 15:55
05:51
06:03
Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı | Video 29.12.2021 | 15:25
00:23
SON DAKİKA! Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var | Video 29.12.2021 | 15:22
02:59
Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 29.12.2021 | 13:44
00:27
29 ayrı suçtan ve 12 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı | Video 29.12.2021 | 14:32
01:15
Faul sonrasında halı saha boks ringine döndü | Video 29.12.2021 | 14:32
02:54
04:37
Suriye görevinden dönen komandolar evlatlarını öpücüklere boğdu | Video 29.12.2021 | 14:12
04:59
Arabasını disko topuna çeviren sürücüye, polisten 'yılbaşı' tarifesi | Video 29.12.2021 | 14:11
00:30
Ümraniye'de tünelde drift yapan maganda kamerada | Video 29.12.2021 | 13:53
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altınmeşe, geçtiğimiz günlerde 11’inci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe oğlunun vefatı sonrasında ilk kez açıklama yaptı. Kamera karşısına geçen ünlü türkücü, “Allah evlat acısı kimseye tattırmasın” ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar!