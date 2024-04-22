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Video Yaşam Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler aksadı | Video
Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler aksadı | Video

Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler aksadı | Video

22.04.2024 | 09:27

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler her iki yön tarafından Altunizade’ye kadar yapılıyor.

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Sabahın ilk saatlerinde başlayan teknik arıza sebebiyle Altunizade Metro istasyonuna gelen vatandaşlar kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandılar. Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden tahliye edildi. Yolcular güvenlik görevlileri tarafından başka yönden gelen trenlere doğru ilerledi.

Yolculara uyarı anonsu yapılırken Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.

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