Üsküdar’da evden hırsızlık kamerada | Video
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Üsküdar’da geçtiğimiz günlerde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin hırsızlık sonrası ticari taksi ile kaçtığını tespit ederek adreslerini belirledi. Ekipler eve baskın yaparak iki hırsızı yakaladı.
Olay, Geçtiğimiz günlerde Kirazlıtepe Mahallesinde bir ikamette yaşandı. İddiaya göre, İki hırsız bir eve girip 4 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet mont ve bir miktar da paraları çalıp kayıplara karışmıştı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son zamanlarda farklı ikametlerde hırsızlık yaptığı belirlenen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek hırsızların kaçtıkları ticari taksi aracını belirledi. Ticari taksi sürücüsü hırsızların bıraktığı adrese polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında A.A. (21) ve E.A. (22) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak polis merkezine götürüldü. Hırsızların adliye sevk edilmesinin ardından mahkemede evden hırsızlık gerekçesiyle tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.