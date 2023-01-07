Video Yaşam Üsküdar'da üst geçitten yola uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı | Video
Üsküdar'da üst geçitten yola uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı | Video

Üsküdar'da üst geçitten yola uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı | Video

07.01.2023 | 09:49

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ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç üst geçitten yola uçtu. Yaklaşık 25 yüksekliğindeki üst geçitten yola uçan araçtaki 4 kişi yaralandı.

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Kaza saat 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi?nde meydana geldi. İddiaya göre üst aşırı hızlı bir şekilde üst geçide giren hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan araç, yol kenarındaki tel örgüleri de aşarak yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Araçta bulunan 4 kişi sıkıştı.

4 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

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