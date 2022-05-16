Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
00:31
Samsun'da otomobil metrelerce takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı | Video 16.05.2022 | 09:09
02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:09
03:18
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi | Video 16.05.2022 | 08:53
00:29
Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video 16.05.2022 | 08:55
02:30
00:29
Yanındaki kadını sokakta darbetti, tekme tokat dövüldü | Video 16.05.2022 | 08:48
01:46
Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu | Video 16.05.2022 | 08:40
02:03
02:30
Çorlu’da korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev topuna döndü | Video 16.05.2022 | 08:26
01:23
Yahyalı'da sağanak sele neden oldu, korkutan anlar kameraya yansıdı | Video 15.05.2022 | 23:21
01:32
Süper Ay Tahran’da görüntülendi | Video 15.05.2022 | 23:15
00:36
Tarsus'ta kayaların arasına düşen keçi kurtarıldı | Video 15.05.2022 | 21:37
04:24
Edirne’de sağanak yolları göllere çevirdi | Video 15.05.2022 | 21:34
02:35
Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı | Video 15.05.2022 | 21:33
03:48
Kofçaz'da 2 yıl aradan sonra yağmur duasına çıkıldı | Video 15.05.2022 | 20:38
03:55
01:53
02:37
Van Gölü Havzası’nda bahar mevsimiyle birlikte ortaya çıkan rengarenk kelebekler, eşsiz görüntü oluşturuyor.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belirlenen alanlarda uçmaya başlayan "Romanov Gelinciği" ve "Step Fistosu" gibi endemik ve değerli kelebek türlerini fotoğraflamaya başlayan doğa fotoğrafçıları, arşivlerine güzel kelebek fotoğrafları eklemenin mutluluğunu yaşıyor. Arkadaşlarıyla birlikte Adilcevaz'ın Van Gölü sahili bölgelerinde uçmaya başlayan kelebekleri fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Ercan Çağlayan, "Uzun geçen bir kış mevsiminin ardından doğa canlandı, etrafta çiçekler açmaya başladı. Bizde fotoğraf sever arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çekimine çıktık. Özellikle doğanın canlanmasıyla kelebek türleri çoğalmaya başladı. Özellikle Van Gölü Havzası'nda Türkiye'de bulunan kelebek türlerinin yüzde 70'i burada bulunmaktadır. Arkadaşlarımızla geldik çekmeye, özellikle dışarıda bulunan ve kelebek türlerini çekmeyi seven arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Gelmek isterlerse onlara rehberlik edip yardımcı da olabiliriz" dedi.