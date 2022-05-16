Video Yaşam Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video
Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video

Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video

16.05.2022 | 09:25

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Van Gölü Havzası’nda bahar mevsimiyle birlikte ortaya çıkan rengarenk kelebekler, eşsiz görüntü oluşturuyor.

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Zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda kelebeğe ev sahipliği yapan Van ve Bitlis illerinde havaların ısınmasıyla birlikte kelebekler uçmaya başladı. Doğada açan çiçeklerle birlikte eşsiz görüntüler oluşturmaya başlayan kelebekler, doğa fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor. Türkiye'de tespit edilen 400'den fazla kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü Havzası, endemik türlerle doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Van ve Bitlis'teki doğa fotoğrafçılarının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gelen kelebek gözlemcileri de farklı dönemlerde ortaya çıkan endemik kelebek türlerini kayıt altına alıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belirlenen alanlarda uçmaya başlayan "Romanov Gelinciği" ve "Step Fistosu" gibi endemik ve değerli kelebek türlerini fotoğraflamaya başlayan doğa fotoğrafçıları, arşivlerine güzel kelebek fotoğrafları eklemenin mutluluğunu yaşıyor. Arkadaşlarıyla birlikte Adilcevaz'ın Van Gölü sahili bölgelerinde uçmaya başlayan kelebekleri fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Ercan Çağlayan, "Uzun geçen bir kış mevsiminin ardından doğa canlandı, etrafta çiçekler açmaya başladı. Bizde fotoğraf sever arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çekimine çıktık. Özellikle doğanın canlanmasıyla kelebek türleri çoğalmaya başladı. Özellikle Van Gölü Havzası'nda Türkiye'de bulunan kelebek türlerinin yüzde 70'i burada bulunmaktadır. Arkadaşlarımızla geldik çekmeye, özellikle dışarıda bulunan ve kelebek türlerini çekmeyi seven arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Gelmek isterlerse onlara rehberlik edip yardımcı da olabiliriz" dedi.

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