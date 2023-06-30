Van Gölü'nde akıntıya kapılan 2 arkadaş boğuldu | Video
VAN'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne girip, akıntıya kapılarak kaybolan 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu.
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