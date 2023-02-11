Vicdansızlar! Yardım tırının önünü kesip 'Seve seve vereceksin' dediler | Video

İsyan ettiren olay Burdur'da yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler Burdur'dan deprem bölgesine hareket eden yardım tırının, önü keserek yağmalamak istediler. Yağmacıları ikna ederek yolun açılmasını sağlayan şoför Onur Hoşafçı, "Bana 'Seve seve vereceksin' dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip, ikna ettim" dedi. Olay, Hoşafçı'nın yakını tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.