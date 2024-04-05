Yangın merdiveninden girdikleri daireden 100 gram altın çaldılar | Video 05.04.2024 | 11:04 Adana'da yüzlerini eşarp ve şapka ile gizleyen 4 kadın, yangın merdivenini kullanarak girdikleri binanın 7'nci katındaki daireden 100 gram altın ziynet eşyası çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden 1'i yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Mart'ta saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini eşarp ve şapka ile gizleyen 4 kadın, binanın yangın merdiveninden Ateş Can A.'nın (32) evinin bulunduğu 7'nci kata çıktı. Eve giren 4 kadın, yatak odasındaki komodinin çekmecesindeki 100 gram altın ziynet eşyasını çalıp, kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden ev sahibi polise ihbarda bulundu.

'BANA BENZİYOR ANCAK DEĞİLİM'

Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelilerden 1'inin Sultan G. (39) olduğunu belirledi. Şüpheli adresinde gözaltına alındı. Sultan G.'nin adresinde herhangi bir şey bulunamazken, şüpheli ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak değilim. Hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemleri sonrası Sultan G. tutuklanırken, diğer 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.