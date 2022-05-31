Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz müziğin ritmine kendini fena kaptırdı! Dansıyla ortalığı kasıp kavurdu | Video

Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' adlı başrol karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Son dönemde adı partneri Kaan Urgancıoğlu ile anılan Pınar Deniz, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Önceki gün sezon finali yapan Yargı'nın oyuncuları, bir mekanda sezonun yorgunluğunu attı. Kendini müziğin ritmine kaptıran Pınar Deniz ise kendini müziğin ritmine kaptırdı soluğu sahnede aldı. Güzel oyuncu kıvrak dansıyla ortalığı yıktı! İşte Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan o dansı...