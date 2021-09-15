Video Yaşam Yavru kediyi tekmeleyerek öldürmüştü! O cani hakkında karar verildi | Video

Yavru kediyi tekmeleyerek öldürmüştü! O cani hakkında karar verildi | Video

Yavru kediyi tekmeleyerek öldürmüştü! O cani hakkında karar verildi | Video
15.09.2021 | 08:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul D-100 Karayolunda korku dolu anlar! Alev alev yandı 03:23
İstanbul D-100 Karayolunda korku dolu anlar! Alev alev yandı 15.09.2021 | 09:01
İstanbul Kadıköy’de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın 05:56
İstanbul Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın 15.09.2021 | 09:01
İstanbul’da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video 02:08
İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video 15.09.2021 | 09:11
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı | Video 03:19
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı | Video 15.09.2021 | 09:11
Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan Covid’li yolcu: Cenazeden dönüyordum | Video 04:03
Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan Covid'li yolcu: "Cenazeden dönüyordum" | Video 15.09.2021 | 08:53
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürmüştü! O cani hakkında karar verildi | Video 01:41
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürmüştü! O cani hakkında karar verildi | Video 15.09.2021 | 08:58
Yokuş aşağı kayan bebek arabası apartman bahçesine düştü! O anlar kamerada | Video 02:26
Yokuş aşağı kayan bebek arabası apartman bahçesine düştü! O anlar kamerada | Video 15.09.2021 | 08:53
Zeytinburnu’nda sokak ortasında kadın cinayeti | Video 01:18
Zeytinburnu’nda sokak ortasında kadın cinayeti | Video 15.09.2021 | 08:45
Kadıköy’de 3 katlı restoran alev alev yandı | Video 04:35
Kadıköy’de 3 katlı restoran alev alev yandı | Video 15.09.2021 | 08:45
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Valilik, vatandaşları sel ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı 00:45
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Valilik, vatandaşları sel ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı 14.09.2021 | 18:59
Konya’da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı 00:41
Konya'da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı 14.09.2021 | 17:04
Yelken yarışında kaba güç çatışması 01:28
Yelken yarışında "kaba güç" çatışması 14.09.2021 | 16:56
Muğla’nın Bodrum ilçesinde camgöz cinsi köpek balığının yakalanıp serbest bırakılma anı kamerada 02:11
Muğla'nın Bodrum ilçesinde camgöz cinsi köpek balığının yakalanıp serbest bırakılma anı kamerada 14.09.2021 | 16:19
Düdüklü tencere bomba gibi patladı 02:05
Düdüklü tencere bomba gibi patladı 14.09.2021 | 16:06
İstanbul Bayrampaşa’da yavru kediyi tekmeleyerek öldüren cani kamerada 02:55
İstanbul Bayrampaşa'da yavru kediyi tekmeleyerek öldüren cani kamerada 14.09.2021 | 16:06
Anne ve kıza dehşeti yaşatmışlardı: Azmettirici büyük kız çıktı! 00:34
Anne ve kıza dehşeti yaşatmışlardı: Azmettirici büyük kız çıktı! 14.09.2021 | 15:52
Kocaeli’de hemcinsine dehşet saçan lüks araçlı kadın sürücü kamerada! 03:21
Kocaeli'de hemcinsine dehşet saçan lüks araçlı kadın sürücü kamerada! 14.09.2021 | 15:38
Eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz hakim karşısında 01:12
Eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz hakim karşısında 14.09.2021 | 15:28
Eskişehir’de kaybolan 20 yaşındaki Iraklı genç kız için özel ekip kuruldu 04:55
Eskişehir'de kaybolan 20 yaşındaki Iraklı genç kız için özel ekip kuruldu 14.09.2021 | 12:08
“Ucuz Ev” vaadiyle vurgun yaptılar! Bir milyon 100 bin lira... 00:48
“Ucuz Ev” vaadiyle vurgun yaptılar! Bir milyon 100 bin lira... 14.09.2021 | 15:24

İstanbul’da yavru kediyi defalarca tekmeleyerek öldüren Rıdvan A.’yı savcılık, tutuklamaya sevk etti. Rıdvan A. ifadesinde, “Dükkandan kısa süreli olarak dışarı çıktım. Yemek yemek için tekrar işyerine girdiğimde kedinin tenceredeki yemeği yediğini gördüm. Gün boyu çalıştığım için çok açtım. Aç olduğum için birden gözüm döndü ve bir anlık öfke ile kediyi yakaladım” dedi. Sonrasını hatırlamadığını savunan cani, ayıltmak için kedinin üzerine su döktüğünü de söyledi. Kedi katili, Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 11 Eylül'de güvenlik görevlileri kamera görüntülerinden bir kişinin kediyi tekmeleyerek öldürdüğünü tespit etmişti. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

BESLEMEK İÇİN ALIKOYMUŞ
Çevredekilerin ifadelerine göre şüpheli şahsın kediyi beslemek için yanına aldığı, ancak sonraki gün yemek tenceresine girmesi üzerine sinirlenip öldürdüğü öğrenildi. Kimliği tespit edilen şüpheli Rıdvan A. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten gözaltına alındı.

"GÖZÜM DÖNDÜ"
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Rıdvan A. Kuru Gıda Hali'nde babasına ait işyerinde çalıştığını belirterek, "Olay günü akşam saatlerinde işyerinde kendime yemek yaptım. Dükkandan kısa süreli olarak dışarı çıktım. Yemek yemek için tekrar işyerine girdiğimde, bir kedinin tenceredeki yemeği yediğini gördüm. Gün boyu çalıştığım için çok açtım. Aç olduğum için birden gözüm döndü ve bir anlık öfke ile kediyi yakaladım. Uzaklaştırmaya çalıştım. Kedi de beni tırmalamaya çalıştı. Ben de sinirlenerek kediyi ellerimle tutup, ayaklarımla uzaklaştırdım. Sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım. Ancak kedinin ölmediğini tahmin ettiğim için dükkandaki fırça ile kediyi koyternırın oraya ittirdim" dedi.

"AYILTMAK İÇİN SU DÖKTÜM"
Olayla ilgili bilgisine başvurulan tanığın ifadesinde kedinin gri olduğunu söylense de kendisinin tekme attığı kedinin beyaz renkli olduğunu söyleyen Rıdvan A. "Kedinin üzerine, ayıltmak amacıyla, su döktüm. Bana göstermiş olduğunuz görüntülerdeki şahıs benim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmem. Başka bir diyeceğim yok" diye konuştu.

CEZAEVİNE KONULDU
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini toplatan savcılık şüpheliyi, ifadesini aldıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik de Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklama kararı verip, şüpheli Rıdvan A.'yı cezaevine gönderdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA