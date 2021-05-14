Yavru köpek, kendisini kurtaran itfaiye erini duygulandırdı | Video

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliği bulunan tarihi su sarnıcına düşen yavru köpek, kendisini kurtaran itfaiye erini duygulandırdı. Yavru köpeği kurtaran itfaiye eri, arkadaşlarına köpeğin sevincin kucağına atladığını ve bunun üzerine az daha ağlayacağını anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Ayrancı ilçesinde bulunan su dolu tarihi sarnıç içerisinde boğulmak üzere olay yavru köpeğin havlama sesini duyan vatandaşlar hemen itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Ayrancı Belediyesi itfaiye ekibi, yaklaşık 8 metre derinliği bulunan sarnıca merdiven indirdi. Merdiven yardımıyla sarnıca inen itfaiye eri Atakan Büyükkanat, yavru köpeği boğulmak üzereyken kurtardı. Tişörtünün içerisine aldığı yavru köpeği, dışarıya çıkaran Atakan Büyükkanat, köpeğin kendisini gördüğü andaki tepkisi nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

Arkadaşlarına yavru köpeği kurtardığı sırada yaşadıklarını anlatan Atakan Büyükkanat, aşağıya indiği sırada yavru köpeğin sevinçten üzerine atladığı ve bu durumun kendisini az daha ağlatacağını söyledi. Kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan yavru köpek bırakılmasının ardından koşarak uzaklaştı. Köpeğin ise ağzı kapalı olan su sarnıcına nasıl düştüğü ise tespit edilemedi.