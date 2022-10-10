Video Yaşam Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 5 yaralı | Video
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 5 yaralı | Video

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 5 yaralı | Video

10.10.2022 | 16:54

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde meydana gelen 1 hafif ticari araç, 1 kamyonet ve 2 otobüsün karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralanan otobüs muavini hiçbir şey olmamış gibi olay yerinde sigara içerken, kaza sonrası bazı otobüs yolcuları yol kenarında kaldı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikameti girişinde 1 kamyon, 1 otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası yaralanan 5 kişiye ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmasının ardından, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası köprü girişinde trafik bir süre tek yönlü olarak kontrollü bir şekilde sağlandı.

OTOBÜS MUAVİNİ SİGARA İÇTİ
5 Kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası yaralanan otobüs muavini sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hiçbir şey olmamış gibi olay yerinde sigara içti.

YOLCULAR YOL KENARINDA KALDI
Kazaya karışan otobüslerin içerisinde bulunan yolcular ise bir süre yolun kenarında bekledi. Bazı yolcuların yakınları olay yerine gelerek yakınlarını alırken, bazı yolcuların ise halen kaza yerinde bekledikleri görüldü.

''DEPREM OLDU SANDIK''
Kaza yerinde bekleyen yolculardan Tahsin Gökçe, ''Kamyonet şoförünü götürdüler. Ambulans aldı, gitti. Ben ortadaki otobüsteydim, içeride koltuk kalmadı. Bir gümbürtü oldu ve sallandık. Deprem oldu sandık, o derece korktuk. Kamyon şoförünün durumu ağır gibiydi. Sanırım 1 oğlu vardı. ''Volkan'' diye bağırıyordu. Sedyeye alıp ambulansla götürdüler. Allah'a şükür biz iyiyiz, muavin yaralı, şoförün kolunda da kan gördüm. Tahminimce cam kesti" şeklinde konuştu.

''UCUZ KURTULDUM''
Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Umut Başiş, ''Ben otobüsteydim. 1 numaralı tekli koltuktaydım. Büyük ihtimalle arkadaki kamyonet hafif ticari araca vurdu, sonra bize vurdu. Biz de savrulduk ve öndeki araca vurduk. Bizim şoförümüz sıkıştı, onu çıkarmaya çalışıyorlar. Ben de ucuz kurtuldum'' dedi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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