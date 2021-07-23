Yedi renkli Eğirdir Gölü’nde bayram tatili yoğunluğu | Video

Isparta’da vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinde ‘Yedi renkli göl’ olarak bilinen Eğirdir Gölü’ne akın etti. Plajları dolduran vatandaşlar, sıcak havada gölün serin sularının tadını çıkardı.

Eğirdir ilçesine adını veren ve günün değişik zamanlarında mavi, yeşil tonlara büründüğü için 'yedi renkli göl' olarak adlandırılan Eğirdir Gölü, eşsiz manzarası ve plajlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de Isparta ve çevre illerdeki vatandaşlar Eğirdir Gölü'ne akın etti. Sıcak havada serinlemek isteyenler, ince kum özelliğine sahip Altınkum Plajı ile Beydere Köyü yakınlarında bulunan Bedre Plajı'nı doldurdu. Plajlarda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar hem serin suların hem de kumsalın tadını çıkardı.