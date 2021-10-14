Yeğeni Eymen'i kazayla ezen Zerrin Kara hakkında iddianame hazırlandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada | Video 14.10.2021 | 16:45
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Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu! Ümitcan Uygun tutuklanmıştı | Video 14.10.2021 | 16:28
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Yolda yürüyen Semih'in vurulduğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.10.2021 | 16:08
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12 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkıyor | Video 14.10.2021 | 15:34
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Kadir Şeker'in avukatı: "Beklentimiz bozma kararı verilmesi" | Video 14.10.2021 | 15:23
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Kırgız genç 7’nci kattan yere böyle çakıldı | Video 14.10.2021 | 14:28
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Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada | Video 14.10.2021 | 14:28
03:51
Derya Tuna ve komşusunu davalık eden kavga kamerada | Video 14.10.2021 | 13:51
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İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu otomobilin üzerine devrildi | Video 14.10.2021 | 12:58
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Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nurgül Beyhan nasıl öldürüldü? | Video 14.10.2021 | 11:42
04:19
Hareket halindeki lüks otomobil alev alev böyle yandı | Video 14.10.2021 | 11:24
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Doğu Ekspresi tarihi istasyonda böyle görüntülendi | Video 14.10.2021 | 11:24
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Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 14.10.2021 | 11:23
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İstanbul Bağcılar'da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası 14.10.2021 | 11:25
İzmir'de Zerrin Kara, yeğeni Eymen Kara'yı kazayla ezmiş, talihsiz yavru hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kaza sonrası gözaltına alınan Zerrin A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianameyi hazırladı. İddianamede sanık Zerrin A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.