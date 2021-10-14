Yeğeni Eymen'i kazayla ezen Zerrin Kara hakkında iddianame hazırlandı | Video

İzmir'de Zerrin Kara, yeğeni Eymen Kara'yı kazayla ezmiş, talihsiz yavru hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kaza sonrası gözaltına alınan Zerrin A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianameyi hazırladı. İddianamede sanık Zerrin A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.