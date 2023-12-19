Yerli Malı Haftasında TOGG sürprizi | Video 19.12.2023 | 09:29 Mersin Erdemli'de öğrenciler okullarında Türkiye'nin yerli arabası TOGG'u görünce büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler araca dokunmak için birbirleriyle yarıştı. Öğrenciler kadar öğretmenler de aracı incelemek için ilgi gösterdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde Erdemli Alata İlkokulu'na Türkiye'nin otomobili TOGG getirildi. Aracı gelirken farkeden öğrenciler, TOGG'a dokunmak için izdiham oluşturdu. Araca dokunan öğrenciler, sırayla binerek içini de inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler kadar öğretmenler de yerli otomobili inceleyerek hem meraklarını giderdi hem de test etti.

Öğrenciler aracın çok konforlu olduğunu belirtirken, direksiyona geçen öğretmenler ise iç dizaynını çok beğendiklerini ifade ederek ileride de kendilerinin yerli otomobillerinin olması temennisinde bulundu. Daha sonra öğrenciler sınıflarında 'Yerli Malı Haftası' çerçevesinde evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyerek keyifli bir gün geçirdi.