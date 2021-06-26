YKS'ye giren Melek İpek'ten kadınlara çağrı 'Ayaklarınızın üzerinde durun'
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Antalya'da kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Melek İpek (31), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Birlikte ders çalıştığı küçük kızı İkra Nur (7) ile sınava gelen İpek, çocuğunun dualarıyla salona girdi. Hedefinin matematik öğretmenliği olduğunu söyleyen İpek, kadınlara, "Okusunlar, ayaklarının üzerinde dursunlar" diye seslendi.