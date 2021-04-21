Video Yaşam Yol kenarında kız kardeşini öldürmüştü, adliyeye sevk edildi | Video

Yol kenarında kız kardeşini öldürmüştü, adliyeye sevk edildi | Video

Yol kenarında kız kardeşini öldürmüştü, adliyeye sevk edildi | Video
21.04.2021 | 14:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yol kenarında kız kardeşini öldürmüştü, adliyeye sevk edildi | Video 00:39
Yol kenarında kız kardeşini öldürmüştü, adliyeye sevk edildi | Video 21.04.2021 | 14:31
Müge Anlı'nın 'kanun performansı' Instagram videosuna beğeni yağdı! 01:28
Müge Anlı'nın 'kanun performansı' Instagram videosuna beğeni yağdı! 21.04.2021 | 13:39
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'daki aşk tuzağı olayında; 'Sahte gelin' ve aracılar hakkında... 04:59
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'daki aşk tuzağı olayında; 'Sahte gelin' ve aracılar hakkında... 21.04.2021 | 13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 58:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 21.04.2021 | 13:07
Pendik’te kaybolan papağanını anons ederek sokak sokak aradı | Video 04:26
Pendik’te kaybolan papağanını anons ederek sokak sokak aradı | Video 21.04.2021 | 11:48
Son dakika! Beşiktaş'taki otobüs kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:22
Son dakika! Beşiktaş'taki otobüs kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.04.2021 | 12:47
Kuveyt’te evlenme teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklayarak öldürdü | Video 00:27
Kuveyt’te evlenme teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklayarak öldürdü | Video 21.04.2021 | 11:48
Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler. Küçük çocukların dehşetle izlediği kavga kamerada | Video 00:50
Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler. Küçük çocukların dehşetle izlediği kavga kamerada | Video 21.04.2021 | 11:48
Beşiktaş'taki otobüs kazasında otobüs şoförünün telefonu ile uğraştığı ortaya çıktı | Video 03:09
Beşiktaş'taki otobüs kazasında otobüs şoförünün telefonu ile uğraştığı ortaya çıktı | Video 21.04.2021 | 12:28
Antalya'da TikTok fenomeni 'Ares'i öldüren baba- oğul için 'tahrik' indirimli müebbet istendi 01:12
Antalya'da TikTok fenomeni 'Ares'i öldüren baba- oğul için 'tahrik' indirimli müebbet istendi 21.04.2021 | 11:00
Şanlıurfa’da dev operasyon: 43 gözaltı | Video 02:27
Şanlıurfa’da dev operasyon: 43 gözaltı | Video 21.04.2021 | 11:10
Beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü'nün görüntüleri mest etti | Video 02:32
Beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü'nün görüntüleri mest etti | Video 21.04.2021 | 11:04
Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı | Video 01:44
Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı | Video 21.04.2021 | 11:04
İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler | Video 00:49
İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler | Video 21.04.2021 | 11:04
Arnavutköy’de pes dedirten varil taşımacılığı tehlike saçtı | Video 00:23
Arnavutköy’de pes dedirten varil taşımacılığı tehlike saçtı | Video 21.04.2021 | 11:04
Güngören’de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada | Video 03:57
Güngören’de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada | Video 21.04.2021 | 10:39
İzmir'de motosikletlilerden otoyolda tehlikeli hareketler! 04:13
İzmir'de motosikletlilerden otoyolda tehlikeli hareketler! 21.04.2021 | 10:53
Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı | Video 02:29
Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı | Video 21.04.2021 | 10:39
İstanbul'da güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye baskın! 01:56
İstanbul'da güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye baskın! 21.04.2021 | 10:02
İstanbul Maltepe'deki feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı 00:42
İstanbul Maltepe'deki feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı 21.04.2021 | 10:02

İstanbul Esenler'de yol kenarında ağabeyi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Yıldız Gül’ün şüpheli ağabeyi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde namus yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Esenler Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül ağır yaralandı. Yaralı kadın sürünerek yola kadar ulaştı. Kadını gören sürücüler yardım için durdu. Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri saatlerce hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptı. Polis, çevredekilerden bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Dedektifleri kaçan şüphelinin genç kadının ağabeyi olduğunu belirledi. Şüpheli ağabey Cinayet Büro Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Kemal B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin namus meselesinden olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA