Video Yaşam Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici ve babası adliyeye sevk edildi | Video
Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici ve babası adliyeye sevk edildi | Video

Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici ve babası adliyeye sevk edildi | Video

24.06.2023 | 14:34

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksiciler arasında iddiaya göre yolcu taşıma nedeniyle çıkan kavgada meslektaşını bıçaklayarak öldüren şahıs ve kendisine yardım ettiği belirlenen babası adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'ndaki bir taksi durağında meydana gelen olayda, taksiciler Ali Demirel (37) ile R.D. (23) arasında iddiaya göre yolcu meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.D. yanındaki bıçakla Demirel'e saldırdı. Ali Demirel vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan taksici, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri de olay yerinden kaçan R.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan R.D. ile cinayetin ardından kendisine yardım ettiği tespit edilen babası M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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