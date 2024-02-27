Yolcu otobüsünde 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Osmaniye’de, otobüste valizinde 11 kilo 650 gram skunk maddesi bulunan Süleyman T. tutuklandı.
Süleyman T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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