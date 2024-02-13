Yolun karşısına geçmek istedi, ağır yaralandı: O anlar kamerada | Video
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mesai bitiminin ardından evine gitmek üzere iş yerinden çıkan gece bekçisi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması neticesinde ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.C'ye hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı görüldü. Aynı zamanda, M.C'nin hafif ticari aracı fark ettikten sonra kaçmaya çalıştığı anlar da görüntüde yer aldı.
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