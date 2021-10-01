Video Yaşam Yük gemisi balık havuzuna çarptı! Yüzbinlerce balık denizle buluştu | Video
Yük gemisi balık havuzuna çarptı! Yüzbinlerce balık denizle buluştu | Video

Yük gemisi balık havuzuna çarptı! Yüzbinlerce balık denizle buluştu | Video

01.10.2021 | 13:53

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Milas Güllük Körfezi’nde balık havuzuna çarpan Queensland bandralı yük gemisi balık çiftliklerinin havuzuna çarptı. Yaklaşık 400 ton olan yüzbinlerce balık havuzdan çıkarak denizle buluştu.

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Milas Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, feldispat madeni yüklemek için limana yanaşırken balık çiftliklerinin havuzuna daldı. Yaklaşık 400 ton civarı olan Çipura havuzlarının parçalandı. Kazada yüzbinlerce milyon balık denizle buluştu.

Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 400 ile 500 gram arasında değişen yüzbünlerce balık, parçalanan havuzlardan çıkarak, denizle buluştu. 3 çipura havuzunun kazada hasar gördü.

BÜYÜK ZARAR

Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvurulurken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kaza sonrasında hasar tespit çalışması yürüttüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Geminin, dalgıçlar yardımıyla kurtarma çalışmaları sürüyor.

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