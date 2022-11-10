Yurtta kalan öğrencilerden Ata’ya saygı koreografisi | Video

Karabük Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Üniversite Mahallesi'nde bulunan Hubbi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrenciler 10 Kasım günü ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anmak için özel koreografi hazırladı.

Karabük Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Üniversite Mahallesi'nde bulunan Hubbi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda basketbol sahasında hazırladıkları yurda kalan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 84'ünci ölüm yıldönümünde hazırladıkları özel koreografiyle andı.

Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'i ve sonsuzluk işaretini kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi havadan drone ile görüntülendi. Sosyal medya dada paylaşılan görüntüler büyük beğeni aldı. Hazırlanan koreografide Türk Cumhuriyetinden Karabük Üniversitesi'nde okuyan ve yurda kalan kız öğrencilerinin de olması dikkat çekti.