Video Yaşam Zehir tacirlerine suçüstü! Zula Evi’nde yakalandılar... | Video
Zehir tacirlerine suçüstü! Zula Evi’nde yakalandılar... | Video

Zehir tacirlerine suçüstü! Zula Evi’nde yakalandılar... | Video

24.05.2022 | 09:26

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İstanbul’da kiraladıkları bir adresi “Zula Evi” olarak kullanan iki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı. Uyuşturucu maddelerin saklandığı adreste 332 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ele geçirildi.

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İstanbul Polisi; Tuzla ve Pendik İlçeleri'nde uyuşturucu madde satışı yapan iki kişinin Pendik'te kiraladıkları bir adresi "Zula Evi" olarak kullandıklarını ve uyuşturucu maddeleri söz konusu adreste sakladıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda O.İ. ve A.H. isimli iki uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 332 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 2,24 gram Eroin maddesi, 1,88 gram Metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, 16 mermi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan beş cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 760 lira nakit para ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.İ. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. A.H. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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