Video Yaşam Zerda dizisinin çekildiği konak depremde yerle bir oldu | Video
Zerda dizisinin çekildiği konak depremde yerle bir oldu | Video

Zerda dizisinin çekildiği konak depremde yerle bir oldu | Video

03.03.2023 | 13:29

Bir dönem izlenme rekorları kıran 'Zerda' dizisinin çekildiği Hurşit Ağa Konağı,Kahramanmaraş depremlerinde yerle bir oldu.

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