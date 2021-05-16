Video Yaşam Zeytinburnu'nda yangın: Mahsur kalan vatandaş çığlık çığlığa yardım istedi | Video

Zeytinburnu'nda yangın: Mahsur kalan vatandaş çığlık çığlığa yardım istedi | Video

Zeytinburnu'nda yangın: Mahsur kalan vatandaş çığlık çığlığa yardım istedi | Video
16.05.2021 | 08:18

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Zeytinburnu’nda bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında etkilenen apartman sakinlerinin kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevlerin esir aldığı bodrum katta maddi hasar meydana gelirken katlarda dumandan etkilenen vatandaşlar tahliye edildi.

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Yangın saat 03.15'te Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 127. Sokakta bulunan dört katlı apartmanın bodrum katındaki çıktı. Edinilen bilgiye göre bodrum kattan alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu iftaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Alevlerin daireyi sarması, kat sakinlerinin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anı ise vatandaş kamerasına yansıdı. Yangının çıktığı daireden yükselen duman ise tüm apartmanı sardı. Üst katlarda mahsur kalan 10'dan fazla kişi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Üst katlardan birinden tahliye edilen bir çocuğun ise gözyaşları kameraya yansıdı. Yangını gördükten sonra itfaiye ekiplerine haber veren Kenan Bozat isimli vatandaş, "Duman gördüm. Pencereye çıktım baktım: tahmin ettim yine yandı. İtfaiyeyi aradım, ambulansı aradım, polisi aradım. Yangın var dedim, çabuk yetişin. İtfaiye bir 15 - 20 dakikada yetişti. Baya duman yükseldi. Binadakiler telaşlandılar, balkona çıktılar sonradan ambulanslar geldi, polisler geldi. İtfaiye geldi, müdahale ettiler. Duman çoktu hiç kimse yukarıdan aşağıya inemiyordu" şeklinde konuştu. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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