ZİHA dron teknolojisi tarlaya girdi | Video 10.06.2023 | 12:00 Şırnaklı çiftçiler zirai ilaçlamada dron teknolojisini kullanmaya başladı. Son yıllarda tarımsal ve zirai uygulamalarda da kullanılmaya başlayan dron teknolojisi, Şırnak çiftçisinin de tercihi oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Süleyman Özay isimli şahsın kendisine aldığı ve çiftçilere kiraladığı dron ile çiftçiler iş gücü, zaman, yakıt ve ilaçtan tasarruf sağlıyor. Ayrıca çiftçiler, dron sayesinde traktörün ilaçlama yaparken ürüne verdiği zarardan da kurtulmuş oluyor.

Çiftçiler artık Zirai İnsansız Hava Araçları (ZİHA) drone ile sulama, ilaçlama ve gübreleme çalışmaların yanı sıra buğdayda süne mücadelesini de teknolojisi ile yapacak. Tarlalarda da yeni nesil teknolojiler kullanılmaya başlandı. Bu gelişmelerden bir tanesi olan drone sayesinde çiftçiler ekilen ürünün çeşidine göre dönüm başı farklı karlar elde ediyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, dron teknolojisi Türkiye'de son yıllarda tarımda parsel, ürün tespiti ve sayımı, alanların ölçümü ve ürünlerin ilaçlamasında kullanıldığını belirtti. İnsansız hava araçlarının ilaçlamada kullanımıyla iş gücünde ve enerjide tasarruf sağlandığını anlatan Demirel, "Ayrıca tarım araçlarıyla uygulama yapılamayacak derecede engebeli alanların da ilaçlamasını sağlıyor. Bakanlığımız, tarımsal alandaki teknolojileri yakından takip ederek, üreticilerimizin yararlanması adına bu teknolojilere hibe desteği sağlıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde de dron alımlarına yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Müdürlüğümüzce 15 personelimize sertifikalı ZİHA eğitimi verildi. İhtiyaç halinde göreve hazır şekilde bekletiliyor" dedi.

İdil ilçesi Kurtuluş köyündeki çiftçilerden Mehmet Nuri Genç, "Biz daha önce ilaçlamalarımızı yer aletleri ile yapıyorduk. Traktörlerin arkasına bağladığımız höderler ile yapıyorduk. Traktörün arkasına bağladığımız 16 metre genişliğindeki ekipman ile traktörün ince tekerlerin ekine verdiği ve yaptığımız hesaplamalarda yüz dönümde üç dönüme yakın yani yüzde 3'lük bir kaybımız oluyordu. Bu sene bu dron ile kiralama usulü ilaçlamamızı yaptık. Önümüzdeki sezonda köyüler ile birlikte ortak bir tane dron almayı düşünüyoruz. Traktörlerin ürüne verdiği zarar bir buçuk milyon civarında ve bu para ile üç tane dron alınabiliyor. Dron ile ilaçlama yaparken arazinin koordinatları alınıyor, arazi içindeki ağaç, direk bunlar kodlanıyor. Dron ilaçlamaya başlıyor, yabancı bir madde gördüğünde yönünü değiştiriyor ve gene devam ediyor. Tarlanın ortasında ilacı bittiğinde hemen geliyor, ikmali yaptıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam ediyor" diye konuştu.

Şırnak çiftçisinin bu teknolojiyi kullanmasının ayrıca sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Genç, "Bölgemiz, Şırnak'la ilgili batıdaki kardeşlerimizin yanlış algısının kırılması açısından her şey şu an burada mükemmeldir. Güvenlik mükemmel, devletimizin sağlamış olduğu güvenlikten Allah'a şükür ki her türlü faaliyetimizi yapabiliyoruz. Mal güvenliğimin olmadığı yerde ben risk taşımam, ben yatırım yapmam. Ama şu an her türlü yatırım yapılabileceği güvenlikte sağlanmış, imkanlarda sağlanmış. Devletin bu dronları çiftçilerin elde etmesi için hibe kapsamına almasını istiyoruz" diye konuştu.

ZİHA pilotu Süleyman Özay, "Tarlaları ilaçlamak için ZİHA aldık. Traktöre göre dronu çok daha yararlı bulduk. Hem tarlaya zarar vermiyor. Hem de ilaçlamada yüzde 30'a kadar çiftçiye kar sağlıyor. Bitkiye de en iyi sonucu sunuyor. 200 dönüm tarlayı ilaçlamada traktör ile 4 saatte, dron ile 1 saatte rahat bir şekilde bitiriliyor. Birçok konuda dorn daha tasarrufludur" ifadelerini kullandı.