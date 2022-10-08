Zonguldak'ta bir kadın kandil programında camiye girdi, cemaate hakaret etti | Video
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Zonguldak'ta kandil gecesi camiye gelen bir kadın, cemaatin şaşkın bakışları arasında hakaretler yağdırarak camiden ayrıldı. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.