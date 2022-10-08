Video Yaşam Zonguldak'ta bir kadın kandil programında camiye girdi, cemaate hakaret etti | Video
Zonguldak'ta bir kadın kandil programında camiye girdi, cemaate hakaret etti | Video

Zonguldak'ta bir kadın kandil programında camiye girdi, cemaate hakaret etti | Video

08.10.2022 | 14:53

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Zonguldak'ta kandil gecesi camiye gelen bir kadın, cemaatin şaşkın bakışları arasında hakaretler yağdırarak camiden ayrıldı. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, kandil gecesi dolayısıyla program düzenlenen Uzun Mehmet Camii'nde meydana geldi. Saat 19.35 sıralarında camiye gelen Ö.D. isimli kadın, cami içerisine ayakkabıları ile girerek cemaate hakaretler yağdırdı. Cemaatin şaşkın bakışları arasında camiden ayrılan Ö.D., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Samsun ve İstanbul ilinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılan Ö.D. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem başlatıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.D., Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

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