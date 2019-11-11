ABD ordusu terör örgütü PYD ile petrol için ortak devriye yapıyor
ABD ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile Suriye'deki petrol sahalarında devriye faaliyetlerine devam ediyor. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikiye'de, ABD ordusu, terörist YPG/PKK'lılar bir arada görüntülendi. Teröristlerin kuyularda petrol çıkarma işlemi devam ederken, devriye atan ABD'lilere terörist YPG/PKK'lılar eşlik ediyor. ABD askerlerinin güvenliğini sağladıkları da görülen teröristler, örgütün sözde özel kuvvetleri olan HAT birimine bağlı.
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