ABD'li Ekonomist Jeffrey Sachs'tan Sıfır Atık Projesi'ne övgü!
ABD'nin müttefiki Türkiye'ye karşı teörö örgütlerini desteklyip yaptırımlar uygulamasını eleştiren ABD'li Ekonomist Jeffrey Sachs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık Projesi'nden de övgüyle bahsetti.
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