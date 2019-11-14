ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ermeni tasarısının Senato'da oylanmasını engelledi!
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından 'soykırım' olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.
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