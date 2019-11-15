Web TV Dünya Amsterdam'da ezan sesi yükseldi

Amsterdam'da ezan sesi yükseldi

15.11.2019 | 18:09

Hollanda’nın başkenti Amsterdam'daki Mavi Cami’de ilk kez ezan okundu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın West bölgesinde bulunan Mavi Cami'de ilk defa bugün ezan okundu. Vatandaşların ve basın mensupların yoğun ilgi gösterdiği ve tarihi bir an olarak adlandırılan ilk kez ezanın okunmasına, hava soğuk olmasına rağmen onlarca kişi katıldı. Haftalardır mahalle sakinleri, Hollanda basını ve belediye ile yapılan görüşmelerin ardından okunan ezan bazı müslümanların gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

Caminin Sözcüsü Nourdeen Wilderman, yaptığı açıklamada, ezan sesinin Hollanda'nın ve özellikle Amsterdam vatandaşlarının İslami terimlere karşı negatif ve olumsuz algılarını kıracağını söyledi. Bu yüzden ezanın hoparlörden verilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Cami görevlisi Nancy ise "Bugün çok özel bir gün, çünkü ilk defa ezan okunacak. Müslüman ve müslüman olmayan insanlar arasında ezanın bir bağ oluşturacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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