Başkan Erdoğan'dan açıklama "Siyasi çözüm için Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyetlerin refakatinde bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Berlin'de açıklamalarda bulundu. Rusya ile ortak projeler ve Libya, Suriye gibi çözüm ortaklığı yapılan konulara ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan Berlin'e gelişin amacı olan Libya'daki krize ilişkin de Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.