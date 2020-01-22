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Çin’deki Corona Virüsü Türkiye’ye gelebilir mi?

22.01.2020 | 15:57

Çin’de ortaya çıkan hastalığın sebebi olarak görülen corona virüsü salgınının hızla yayılabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. İnsandan insana geçebilen bu hastalık Türkiye’ye gelebilir mi, gelirse korunma yolları nasıl olmalı sorularının cevabını Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta A Haber’e değerlendirdi.

PROF. DR. RASİM KÜÇÜKUSTA "HASTALIKLARIN ARKASINDA EKONOMİK VE SİYASİ NEDENLERİ DİKKATE ALMAK GEREKİYOR"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta; "2003 senesinde Uzakdoğu ülkelerinde Sars ismiyle bilinen bir hastalık ortaya çıkmıştı. O zamanda bu hastalığın bütün Dünya'ya yayılacağı ve çok sayıda insanın ölümüne yol açacağı söyleniyordu ancak bu salgın birkaç ay içerisinde kendiliğinden bitmişti. Bu tür salgınların arkasında bir takım ekonomik ve siyasi faktörleri de bence dikkate almak gerekiyor. Örneğin gündemdeki bu salgınla beraber Çin' e seyahat edecek olan turistlerin sayısında düşme görülebilir. Yine Çin borsasında bir takım yükselme ve düşmeler ortaya çıkmış. Corona virüsü gripten daha hafif seyreden nezle sınıfında bir hastalık, ancak elimizde bu virüste etkili herhangi bir ilaç yok. Burada yapılması gereken şey bu hastalık varsa bu kişilerin yakından takibi gerekiyor. Ayrıca akciğerlerinde iltihaplanma ve solunum yetersizliği bulguları varsa yoğun bakım ünitesinde yakından tedavi edilmesi gerekiyor. "dedi.

Solunum yollarında rahatsızlığa sebep olan 300 den fazla hastalık çeşidi olduğunu belirten Küçükusta;" böyle zamanlarda el temizliğine daha fazla dikkat ederek sık sık yıkanması gerekiyor. Böyle dönemlerde insanların anti bakteriyel sabunları ve jöleleri kullanmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü bunlarda antibiyotiklere dirençli bakterilerin ortaya çıkmasında rolü olan etkenlerdir." ifadelerini kullandı.

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