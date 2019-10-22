Dünya Sağlık Örgütü'nden "beyaz fosfor bombası" iddiaları hakkında açıklama
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Türkiye'ye yönelik kimyasal silah iftiraları hakkında açıklamalarda bulundu. Lindmeier, "(Sunulan fotoğraflardaki) yanıklar daha önce Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı." dedi.
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