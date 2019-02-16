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Fransa'da 'Sarı Yelekliler' yine sokaklar çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile ilgili küstah açıklamalarına sert cevap verdiği Macron'un başı Sarı yelekliler ile yine dertte.Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına gelen zamları protesto için başlayan Sarı Yelekliler yine sokağa çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'ten sonra diğer Avrupa şehirlerine de yayılan Sarı Yelekliler eylemleri 14. haftasına girerken bu Cumartesi günü de sokaklar hareketlendi. Avrupa ülkelerinde polisin sert müdahalesi ile durdurulan Sarı Yelekliler eylemlerinin hızını bir miktar kaybettiği görülüyor. A Haber Muhabiri Gizem Adal, Fransa'nın başkenti Paris'teki Sarı Yelekliler eylemini ve polisin sert müdahalesini canlı yayında aktardı.

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Fransa'da 'Sarı Yelekliler' yine sokaklar çıktı!
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