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Harvard Üniversitesi'nde öğrencilerden İsrail büyükelçisine protesto!

21.11.2019 | 20:37

İsrail'in Filistin topraklarını işgaline bir tepki de Harvard Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İsrail'in yerleşim politikalarına dair düzenlenen konferansta İsrail büyükelçisi Dani Dayan öğrenciler tarafından protesto edildi. Dani Dayan, 'İsrail Yerleşimi'nde Yasal Strateji” dersi vermeye geldiği sırada öğreciler pankartlar açarak Dayan'ın dersini terk etti. Öğrencilerin taşıdığı pankartlarda 'yerleşim yerleri savaş suçudur' ifadeleri yazdığı görüldü.

İsrail'in Filistin topraklarını işgaline bir tepki de Harvard Üniversitesi öğrencilerinden geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İsrail'in yerleşim politikalarına dair düzenlenen konferansta, İsrail'in yoğunlaşan saldırıları konferansa katılan Harvard Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi.

FİLİSTİNLİLER HAKSIZLIĞA UĞRUYOR
İsrail büyükelçisi Dani Dayan'ın konuşması başladığı an pankartlar kaldıran Harvard'lı öğrenciler Dayan'ı protesto ederek salonu terk etti. Öğrenciler, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Filistin halkının büyük bir haksızlığa uğradığını ifade ettiği öğrenildi.

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