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İngiltere erken seçime gidiyor

30.10.2019 | 16:12

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık’ta erken genel seçime gitme kararı aldı.Hükümetin erken seçim yasa tasarısını oylayan Avam Kamarası tasarıyı 20’ye karşı 438 oyla kabul etti.Tasarı Lordlar Kamarasının ve Kraliçe 2. Elizabeth’in onayıyla yasalaşacak.Avam Kamarasının yasama yılı gelecek hafta ortasında sona erecek ve milletvekilli adayları seçim bölgelerinde kampanyalarına başlayacak.Ancak bazı muhalefet partileri Başbakan Boris Johnson’ın AB ile önceki hafta vardığı anlaşmayı parlamento kapanmadan önce yasalaştırma girişiminde bulunmasından endişe ediyor. Böyle bir durumda ülke seçimden önce AB’den ayrılabilir. Anlaşma parlamentoda ilk oylanmasında onay almış ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Johnson, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim tarihini 9 Aralık'a çekerek parlamentonun bu hafta kapanmasını, böylece Johnson'ın elinden bu imkanı almayı denedi. Ancak İşçi Partisinin bu yöndeki değişiklik teklifi parlamentoda bu akşam reddedildi.

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