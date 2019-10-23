İngiltere'de bir kamyonda tam 39 ceset bulundu!

İngiltere'den gelen son dakika haberi kan dondurdu! Edinilen bilgiye göre; İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda aralarında çocuklarında olduğu 39 ceset bulundu. Essex Polis Şefi, kamyonun Bulgaristan'dan geldiğini ve ülkeye Holyhead'ten cumartesi günü giriş yaptığını belirtti. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.