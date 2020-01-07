Web TV Dünya İran ABD’ye nasıl karşılık verecek?

İran ABD’ye nasıl karşılık verecek?

07.01.2020 | 15:46

ABD, İran'ın en üst düzey askeri komutanlarından Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Cuma günü Irak'ta düzenlediği saldırıyla öldürdü. Kasım Süleymani, İran'ın Orta Doğu'da yürüttüğü operasyonların planlayıcısı konumundaydı.

A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın;"İran, sıcak çatışmadan kaçacaktır, kendi ana militer kuvvetlerini kullanarak intihar saldırıları yapabilir." diye konuştu.

"AMERİKA'NIN F35 SİLAHLARINI BÖLGEYE GÖNDERMEK İÇİN HAZIRLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Suikast ile ilgili son durumu anlatan Prof. Dr. Mesut Caşın;"İran tehditlerini daha üst perdeden sürdürmeye devam ediyor, son olarak uluslararası hukuk açısından bütün Amerika ordusunu terörist ilan etti." dedi.

İran'ın ilk hedefinin kendi Şii tabanını korumak olduğunu söyleyen Caşın;

"Yemen, Suriye, Afganistan'da veya Amerika'nın beklemediği bir yerinde Amerikalı bir komutana karşı saldırı bekliyorum." ifadesini kullandı. Ek olarak Caşın; İran'ın sıcak çatışmadan kaçacağını ve ana militer kuvvetlerini kullanarak intihar saldırılası yapabileceğine değindi.

Yakın zamanda İran'ın harekete geçeceğini de belirten Caşın, aksi halde güvenilirliğini yitirebileceğini belirtti.

Prof. Dr.Caşın, Amerika'nın F35 uçaklarını bölgeye göndermek için hazırladığına dikkat çekerken Amerika'nın nokta saldırı için hedef beklediğini ve İran'ın hata yapmasını öngördüğünü aktardı. Caşın; İran'ın hata yaptığı noktada Amerika'nın orantısız kuvvet uygulayacak şekilde harekete geçeceğini belirterek sözlerini noktaladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

07:39
İran ABD’ye nasıl karşılık verecek? 07.01.2020 | 15:46
05:53
Irak eski Ateşe’si "İran sabırlı olması ile bilinir. hızlı cevaplar vermez" 07.01.2020 | 15:34
01:17
SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi 07.01.2020 | 12:48
00:44
İran'ın Kirman şehrinde Kasım Süleymani'nin cenaze merasiminde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 07.01.2020 | 12:39
00:34
Avustralya'da yangın bölgesinde yağış başladı 07.01.2020 | 12:17
05:51
Kasım Süleymani suikastı ne anlama geliyor? İran ABD'ye nasıl yanıt verecek? İşte İran-ABD geriliminin merak edilenleri... 06.01.2020 | 20:58
02:14
İran'da Kasım Süleymani'nin cenaze namazını kıldıran Hamaney gözyaşlarına boğuldu! 06.01.2020 | 10:49
04:27
İran'da Kasım Süleymani için cenaze merasimi başladı! Süleymani, yarın Kirman'da toprağa verilecek... 06.01.2020 | 10:36
00:30
Hafter destekçisi yabancı uçakların okul bahçesindeki öğrencileri bombalama anı görüntüleri ortaya çıktı! 06.01.2020 | 09:34
02:40
Hatay’da Suriyeliler, İdlib’deki saldırıları protesto etti 05.01.2020 | 18:21
03:48
İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı: Kasım Süleymani kimdir? 05.01.2020 | 16:15
01:44
Hafter'e ait savaş uçakları askeri okula saldırdı 05.01.2020 | 00:52
00:36
İşte Irak'ın ABD üssüne saldırısının ilk görüntüleri 04.01.2020 | 21:07
03:36
Irak'ın ABD üssüne roketli saldırısı ne sonuçlar doğurur? 04.01.2020 | 21:06
01:49
Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor 04.01.2020 | 18:48
00:37
İran'da Kasım Süleymani'nin intikamı için cami kubbesine kırmızı kısas bayrağı çekildi! 04.01.2020 | 17:01
01:43
Libya'da Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor 04.01.2020 | 16:48
01:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü 04.01.2020 | 16:17
01:06
İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülme anı görüntüleri paylaşıldı! Ölüm anı kamerada... 04.01.2020 | 15:43
01:43
İran'daki Kasım Süleymani öfkesi gazete manşetlerine yansıdı! 04.01.2020 | 12:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN