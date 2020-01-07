İran ABD’ye nasıl karşılık verecek?

ABD, İran'ın en üst düzey askeri komutanlarından Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Cuma günü Irak'ta düzenlediği saldırıyla öldürdü. Kasım Süleymani, İran'ın Orta Doğu'da yürüttüğü operasyonların planlayıcısı konumundaydı.

A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın;"İran, sıcak çatışmadan kaçacaktır, kendi ana militer kuvvetlerini kullanarak intihar saldırıları yapabilir." diye konuştu.

"AMERİKA'NIN F35 SİLAHLARINI BÖLGEYE GÖNDERMEK İÇİN HAZIRLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Suikast ile ilgili son durumu anlatan Prof. Dr. Mesut Caşın;"İran tehditlerini daha üst perdeden sürdürmeye devam ediyor, son olarak uluslararası hukuk açısından bütün Amerika ordusunu terörist ilan etti." dedi.

İran'ın ilk hedefinin kendi Şii tabanını korumak olduğunu söyleyen Caşın;

"Yemen, Suriye, Afganistan'da veya Amerika'nın beklemediği bir yerinde Amerikalı bir komutana karşı saldırı bekliyorum." ifadesini kullandı. Ek olarak Caşın; İran'ın sıcak çatışmadan kaçacağını ve ana militer kuvvetlerini kullanarak intihar saldırılası yapabileceğine değindi.

Yakın zamanda İran'ın harekete geçeceğini de belirten Caşın, aksi halde güvenilirliğini yitirebileceğini belirtti.

Prof. Dr.Caşın, Amerika'nın F35 uçaklarını bölgeye göndermek için hazırladığına dikkat çekerken Amerika'nın nokta saldırı için hedef beklediğini ve İran'ın hata yapmasını öngördüğünü aktardı. Caşın; İran'ın hata yaptığı noktada Amerika'nın orantısız kuvvet uygulayacak şekilde harekete geçeceğini belirterek sözlerini noktaladı.