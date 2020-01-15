İran basını görüntüleri sızdırdı! İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi

İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.

İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı. İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.New York Times İran'ınurduğunu 3 gün sonra açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili yeni bir video yayınladı.İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.