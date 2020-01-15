İran basını görüntüleri sızdırdı! İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi
İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.
2 ROKET ATEŞLENMİŞ
İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı. İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.
İRAN BASINI SIZDIRDI! NYT YAYINLADI
New York Times İran'ın 'yanlışlıkla' vurduğunu 3 gün sonra açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili yeni bir video yayınladı.
176 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
08:26
Libya'da darbeci Hafter ateşkesi bozdu! 15.01.2020 | 01:07
01:31
Rusya 25 bin askeriyle tatbikata başladı 14.01.2020 | 18:15
00:29
Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı 14.01.2020 | 10:52
01:42
Libya'yı karıştıran darbeci Hafter masayı terk etti! 14.01.2020 | 10:09
02:40
Moskova'da kritik Libya zirvesi 14.01.2020 | 09:25
08:40
Libya ateşkesini uzmanlar değerlendirdi 14.01.2020 | 08:24
04:05
Rus ajansı: Libya ateşkesinde taraflar anlaştı 13.01.2020 | 20:17
01:08
Avustralya’daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı 13.01.2020 | 18:48
02:00
Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı 13.01.2020 | 18:19
01:49
Moskova’da Libya krizi için kritik görüşme 13.01.2020 | 13:13
01:39
Moskova'daki kritik toplantı az önce başladı 13.01.2020 | 12:10
00:25
Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı 13.01.2020 | 10:37
02:26
Rusya'dan Libya görüşmesi açıklaması! 13.01.2020 | 10:08
02:08
Filipinler’de yanardağ faaliyete geçti, uçuşlar askıya alındı 12.01.2020 | 18:19
01:24
Esad'ın saldırılardan kaçan siviller kalacak çadır bile bulamıyor 12.01.2020 | 18:19
02:41
İran'dan "Uçağı kazara vurduk" itirafı! 12.01.2020 | 13:25
00:37
10:52
Ukrayna yolcu uçağını düşüren İran'ı şimdi ne bekliyor? 11.01.2020 | 09:40
03:31
İran, Ukrayna uçağını kazayla vurduğunu açıkladı! 11.01.2020 | 08:25