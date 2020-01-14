Libya ateşkesini uzmanlar değerlendirdi

Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ikinci gününe girdi. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı Fayez el Sarraj ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter'in bugün Moskova'da bir ateşkes anlaşması imzalaması bekleniyor.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Şöhret ve Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz Libya ateşkesini değerlendirdi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Şöhret;

" Bugün yapılan İtalyan başbakanı ve cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşme son derce olumluydu. Türkiye baştan adımlarını tüm tarafları bilgilendirerek atıyor. Türkiye ve Rusya burada en kazançlı ülkelerden birisi. Kaybedenler cephesinde ise Fransa ve Mısır gibi ülkelerin olduğunu söylememiz gerekir. İlk olarak bir barış anlaşması daha sonrada siyasi çözüme evrilen bir sürecin olacağını öngörüyorum. Berlin konferansı son derece önemli. Anlaşma yapılmasından ziyade anlaşmanın yürütülmesi çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz;

"Rusya Hafter, Türkiye Sahraç üzerinde etkili olmasaydı bugün Moskova'da yapılan toplantı gerçekleşmeyecekti. Aynı zamanda eğer Türkiye,Libya'ya asker gönderme tezkeresini geçirmeseydi belki Hafter ve Rusya buna ikna olmayacaktı. Libya'da karşı karşıya gelmek Rusya'nın istemediği bir süreç. Sonuç itibariyle Libya Türkiye'nin de, Rusya'nın da toprağı değil farklı çıkarları olabilir ancak orta noktada buluşarak Libya üzerinden Doğu Akdeniz'de ki çıkarlarını korumak istiyor." dedi.