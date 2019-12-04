Macron, Johnson ve Trudeau Trump'ın dedikodusunu yaptığı görüntüler
NATO Zirvesi'nde çekilen bir görüntü uluslararası kamuoyunda olay oldu. Görüntülerde Macron, Johnson ve Trudeau'nun Trump'ın dedikodusunu yaptığı görülüyor.
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