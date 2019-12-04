NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a söylediği o sözler soruldu!
SKY News Muhabiri Deborah Haynes, basın toplantısında; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümü kontrol ettir" şeklinde verdiği cevabı sordu!
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