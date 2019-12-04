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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a söylediği o sözler soruldu!

04.12.2019 | 16:23

SKY News Muhabiri Deborah Haynes, basın toplantısında; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümü kontrol ettir" şeklinde verdiği cevabı sordu!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "SAYIN MACRON ÖNCE SEN KENDİ BEYİN ÖLÜMÜ KONTROL ETTİR"
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