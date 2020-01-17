Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş Hafter açıklaması "Söz verdi"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki ateşkes hakkında Hafter anlaşmaya uygun davranacağını belirtti. Lavrov yaptığı açıklamada Libya ve Suriye konusunda çözüme yakın olunduğunu belirtirken darbeci Hafter'in uzlaşmalara uyacağı bilgisini verdi. Ancak bu sabah bile Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ettiği bilgisi gelmişti.