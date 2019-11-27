Sanal gerçeklik gözlüğü takılan ineklerden süt verimi rekoru!
Rusya'da sanal gerçeklik gözlüğü takılarak yaz günlerinden görüntüler izletilen ineklerin süt verimi arttı!
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