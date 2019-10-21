Savaş uçağının güçlü motorları görevlileri saman çöpü gibi böyle uçurdu!

Belçika'da havalanmak için pistbaşı Ukrayna'ya ait yapan Rus SU-27 savaş uçağının güçlü motorları görevlilerini saman çöpü gibi havaya uçurdu. Ayakları yerden kesilen görevliler olayı basit sıyrıklarla atlattılar. İşte Rus SU-27 savaş uçağının motorlarının gücü ile yerden havalanan görevlilerin o çaresiz kaldıkları o anlar...