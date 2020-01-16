Web TV Dünya YPG Azez’de füze ve topçu saldırısı düzenledi: 3 yaralı

YPG Azez’de füze ve topçu saldırısı düzenledi: 3 yaralı

16.01.2020 | 18:16

Terör örgütü YPG/PKK Suriye’nin Azez ilçe merkezinde topçu ve füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinin merkezinde sivil yerleşim yerlerini hedef alıp topçu saldırısı düzenledi. Bir aracın ve evlerin hasar gördüğü saldırıda en az 3 kişi yaralandı. Sivillerin saldırı anında kaçması sayesinde can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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